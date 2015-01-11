В Челябинской области расширили круг лиц, которым положено пособие при рождении 3-го ребенка

В Челябинской области расширили круг лиц, которым положено ежемесячное пособие при рождении третьего (или последущего) ребенка до достижения малышом возраста трех лет, – изменения в закон о данном виде социальной поддержки с 1 января 2019 года в трех чтениях одобрили депутаты Законодательного Собрания региона на предновогодней сессии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пояснила выступавшая на декабрьском заседании ЗСО министр соцотношений региона Татьяна Никитина, поправки в закон уточняют круг лиц, которые могут рассчитывать на пособие при рождении третьего ребенка. Раньше деньги получали только матери-одиночки, теперь такое право имеют неработающие матери, находящиеся в декретном отпуске. Сумма ежемесячного пособия составляет 10,2 тыс. рублей. Специалисты посчитали, что в Челябинской области на финансовую поддержку будут рассчитывать 4,2 тыс. таких многодетных семей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2019 году на данный вид социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей в бюджете запланировано 490,6 млн рублей.

«Я хочу отметить, что можно не только рожать третьего ребенка, можно и брать в семью. То есть усыновители также будут получать дополнительные деньги. Законопроект одобрен, прошел лингвистическую экспертизу, мы принимаем его в первом и третьем чтении», – комментирует председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлев.

За назначением выплат семьи должны будут обратиться в органы соцзащиты.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rasshirili-krug-lits-kotorym-polozheno-posobie-pri-rozhdenii-3-go-rebenka_112192.html