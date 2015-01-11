Южноуральцы не увидят солнца более 17 часов

В пятницу, 21 декабря, день зимнего солнцестояния, его еще называют солнцеворотом: самая длинная ночь и самый короткий день в году, – в этот день солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В 2018 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 22.23 по всемирному координированному времени (22 декабря в 03.23 по местному времени).

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии – лето.

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе.

21 декабря Солнце пересекает 18-часовой меридиан и начинает подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор.

Зимнее солнцестояние является не только очередным астрономическим событием. Эта ночь наполнена мощной силой и энергетическими свойствами. В старину в ночь зимнего солнцестояния гадали на любовь. Перед тем как лечь спать, брали произвольное число небольших листочков и на каждом писали по одному мужскому имени, которые девушке больше всего нравились. В случае если кандидаты на ее персону были ей известны, обязательно указывали их, но и просто привлекательные имена можно было писать. Затем тщательно перемешивали листочки и клали на ночь под подушку, на которой девушка спала. Далее шептали слова: «Кто полюбит, тот приснись. Милый, мне во сне явись. Я тебя все время жду, пирожками угощу». Утром, прежде чем встать с кровати, выбирали наугад одну из бумажек. Какое имя оказывалось на листочке, с тем и будет связана судьба девушки в следующем году.

Отметим, момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем. Во время зимнего солнцестояния Солнце выше широты 66,5 градуса в этот день не восходит, рассказывают специалисты.

Врачи говорят, что последующее увеличение светового дня непременно положительно скажется на здоровье. У тех, кто до сих пор страдал от недостатка солнечных лучей, постепенно будет улучшаться самочувствие.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsy-ne-uvidyat-solntsa-bolee-17-chasov_112215.html