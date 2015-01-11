Поздравляем музыканта, педагога, директора с заслуженной наградой!

На этой неделе Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил государственные премии Челябинской области 10 деятелям культуры и искусства, в их числе директору ОГКИ Наталье Федотовой.
- Уходящий год был богат на культурные события в регионе. Появились новые проекты и фестивали. Международный статус обрели Фестиваль духовной музыки и Бажовский фестиваль. Наши творческие коллективы побывали с гастролями более чем в двадцати странах, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Впереди нас ждут Год театра в России, а затем – саммиты ШОС и БРИКС, гостям которых мы хотим представить Южный Урал во всём его творческом и культурном многообразии. Рассчитываю на ваше активное участие.
За высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии культуры и искусства Челябинской области государственные премии получили 10 деятелей культуры Южного Урала:
Игорь Гладышев – руководитель коллектива двора культуры «Горняк» Коркинского муниципального района;
Наталья Диская – директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки;
Андрей Дрыгин – артист (кукловод) Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского;
Ольга Лепихова – художественный руководитель Березовской сельской централизованной клубной системы;
Тамара Нарская – профессор кафедры педагогики хореографии Челябинского государственного института культуры;
Тамара Семенова – директор Тимирязевской детской школы искусств;
Наталья Федотова – директор Озерского государственного колледжа искусств;
Валерий Целищев – артист балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки;
Татьяна Шадрина – директор Златоустовского городского краеведческого музея;
Тамара Ясинская – директор Миньярской детской школы искусств.
http://gubernator74.ru
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37973/
Ключевые теги: музыкант, педагог, государственная премия.
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