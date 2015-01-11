На Южном Урале упала рождаемость

С января по октябрь 2018 года в Челябинской области появились на свет 32 тысячи малышей. Это несколько меньше, чем за тот же период 2017 года. Об этом в понедельник, 24 декабря, рассказал на итоговой конференции министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

— По сравнению со многими регионами наша ситуация не самая плохая, — замечает министр. — Но даже по сравнению с провальным 2017 годом, малышей у нас поубавилось, так как женщин фертильного возраста сейчас становится все меньше. Наша задача — стимулировать появление второго, третьего ребенка в семье.

По словам министра, в Челябинской области стало чуть больше недоношенных малышей. Младенческая смертность осталась на прежнем уровне. Чаще всего малыши младше года погибают от врожденных аномалий, болезней нервной и эндокринной систем, от расстройства питания и нарушений обмена веществ. Примерно каждая вторая смерть связана с социальным фактором.

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