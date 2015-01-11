В Челябинске, Карабаше и Кыштыме установили тарифы на вывоз мусора

Министерство тарифного регулирования региона в понедельник, 24 декабря, утвердило единый тариф на вывоз мусора для Челябинского, Кыштымского и Карабашского кластеров.

В Челябинске для жителей многоквартирных домов (МКД) тариф составит 67,59 рубля с одного человека в месяц, для владельцев индивидуальных домов – 52,18 рубля.

Примечательно, что регоператор – Центр коммунального сервиса требовал установить тарифы на уровне 107,55 и 83,03 рубля, это предложение в министерстве отклонили. В ЦКС не согласились с тарифом, компания намерена оспаривать решение в суде и УФАС. Тем не менее, услуги населению будут оказываться.

В Карабашском кластере жильцы МКД будут платить 77,02 рубля в месяц, владельцы частных домов – 59,46 рубля. В Кыштымском кластере установлены тарифы 63,22 для многоквартирных домов и 48,81 рубля для индивидуальных домов.

Эксперты рассчитали стоимости услуг по перевозке ТКО, учли затраты на топливо и другие расходы исходя из графиков вывоза мусора. Использована средняя стоимость топлива по результатам мониторинга Челябинского УФАС. В министерстве подчеркивают, что плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области является одной из самых низких в России.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinske-Karabashe-i-Kyshtyme-ustanovili-tarify-na-vyvoz-musora_112281.html