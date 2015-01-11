В Новый год без долгов!

Налоговая инспекция напоминает, что 03.12.2018 истек срок оплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год. В отношении налогоплательщиков, не исполнивших свою обязанность по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество начиная с 4 декабря 2018 образуется задолженность, а на сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются пени. В случае не оплаты налоговой задолженности в адрес неплательщиков будут направлены требования об уплате налогов, если не заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать в суд. Суд примет решение о взыскании налога в принудительном порядке. Кроме того, в отношении должников могут быть приняты решения об ограничении их прав распоряжаться своим имуществом, на выезд за пределы Российской Федерации, а также взыскан исполнительный сбор судебными приставами (7 % от суммы долга).

Погасить налоговую задолженность можно в личном кабинете на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении, а также на портале www.gosuslugi.ru.

Справочную информацию о порядке расчета имущественных налогов можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) или в налоговом органе по телефонам (35151) 4-00-22; (35151) 4-00-26, (35130) 4-93-36.