В боксе – девушки, сильные и красивые

Озерчанки показали достойные результаты в столице Южного Урала, где состоялись Чемпионат и Первенство Челябинской области по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.

В соревнованиях во дворце спорта "Динамо" приняли участие 84 спортсменки из Челябинска, Копейска, Миасса, Златоуста, Магнитогорска, Усть-Катава, Трёхгорного, Южноуральска, Озерска, Кусы и Еткуля и других городов.

Почетными гостями состязаний стали: начальник управления спорта Минспорта Челябинской области Евгений Шестаков, первый заместитель председателя Челябинской региональной организации Общества «Динамо», полковник Анатолий Ситников, заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо», полковник внутренней службы Юрий Иванов, директор регионального Центра спортивной подготовки по боксу, заместитель председателя федерации бокса Челябинской области Дмитрий Дягилев, старший тренер сборных команд УрФО, заслуженный тренер России Владимир Рощенко, старший тренер женских спортивных сборных команд региона Виталий Хоминец, старший тренер сборных команд Челябинской области, заслуженный тренер России Фадис Шарафисламов, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, неоднократный чемпион и призер чемпионатов России, заслуженный мастер спорта России Эдуард Абзалимов и чемпионка мира, неоднократная победительница и призер чемпионатов страны, заслуженный мастер спорта Александра Кулешова.

- Это показатель популярности данного вида спорта, - отметил Дмитрий Дягилев. - И число занимающихся женским боксом в Челябинской области, конечно, гораздо выше. Здесь выступают лучшие спортсменки, которые отобрались на первенствах городов и районов.

Отметим, что в первом чемпионате Челябинской области, который состоялся два десятилетия назад, участвовали всего 18 спортсменок. Мощный толчок развитию женского бокса в регионе и стране дало включение его в программу Олимпийских игр. И сегодня девушки и девочки в боксерских перчатках уже не редкость.

- Они очень ранимые, но в тоже время очень преданные, - считает Федор Шарафисламов. - Их не надо контролировать. Если дал задание, обязательно выполнят.

Областные соревнования являются отборочными. По их итогам будет сформирована сборная команда Челябинской области, финалисты и победители примут участие в Первенстве и Чемпионате УРФО - соревнования пройдут с 28 января по 02 февраля 2019 г. Также будут проводиться учебно-тренировочные сборы с 14 по 27 января 2019 г. (г. Челябинск).

Итоги выступления команды Федерации бокса и кикбоксинга Озёрского городского округа:

2 место: Янина Анастасия.

3 место: Кондратьева Светлана.

Тренируются спортсменки в клубе «Легион мастеров» под руководством бригады тренеров: Жигмонта А.В., Шепелева Д.А., Никулина Д.С.

Информация предоставлена Федерацией бокса и кикбоксинга ОГО

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38000/