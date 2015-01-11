Автомобилистов предупреждают о введении ограничений в связи с крепкими морозами

В связи с погодными условиями и повышением риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и аварий в западных и северо-восточных регионах Республики Казахстан введены временные ограничения на движение транспортных средств по автомобильным дорогам.
Об этом предупреждает южноуральцев пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Жителей области, планирующих пересечение государственной границы в пунктах пропуска Бугристое, Мариинский и Николаевка, учитывать ухудшение погодных условий во избежание возникновения нештатных ситуаций.
В управлении федеральных автомобильных дорог УпрДор «Южный Урал» сообщают, что в связи аномальными морозами накануне было введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на дизельном топливе и пассажирских автобусов на участке 396–940-й километры - междугородний автомобильный пункт пропуска Петухово трассы «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в сторону Казахстана. Утром ограничение было снято.
http://uralpress.ru/news/obshchestvo/avtomobilistov-preduprezhdayut-o-vvedenii-ogranicheniy-v-svyazi-s-krepkimi-morozami
Ключевые теги: дороги, Казахстан, ограничение движения.
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