Борис Дубровский обратился с личной просьбой к Дмитрию Медведеву

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский попросил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ускорить принятие федерального закона о квотировании выбросов предприятий. Законопроект, разработанный минэкологии РФ, находится на согласовании в правительстве. Пилотный проект планируется реализовать в Челябинской области.

С личной просьбой глава региона обратился к премьеру на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам обратился.

«Личная просьба. Мы уже давно ждём. Для нас важна мотивация крупного бизнеса на совместную работу по этому поводу (улучшение качества атмосферного воздуха – прим. ред.), - заявил Борис Дубровский на заседании. - Нам очень важно иметь закон о квотировании, который, собственно, должен появиться у нас по решению Президента ещё по итогам Госсовета 2016 года. Эта же задача стоит и в 204-м указе».

Губернатор отметил, что Челябинская область выбрана в качестве пилотного региона для отработки методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

«Я очень попросил бы в ближайшее время внести его в Госдуму, для того чтобы мы имели этот инструмент для управления этими процессами», - попросил губернатор главу правительства РФ.

Борис Дубровский отметил, что область находится в постоянном диалоге с Минприроды РФ, и поблагодарил министра Дмитрия Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева за взаимодействие и поддержку.

Дмитрий Медведев поинтересовался у Кобылкина, что сейчас происходит с этим законом. «Мы закон подготовили, он вносится в Государственную Думу. Я думаю, уже в первом квартале мы какой-то результат получим. Мы уже его сузили до Челябинской области. Я думаю, что как пилотный проект можно это провести без проблем и посмотреть», - доложил министр.

«Хорошо. Тогда ждем этот законопроект», - подытожил эту часть разговора председатель правительства РФ.

В проект «Чистый воздух» входят два южноуральских города – Челябинск и Магнитогорск. Эти территории должны к 2024 году снизить загрязнение атмосферного воздуха на 20%.

В 2019 году мониторинг ситуации по состоянию атмосферного воздуха в Челябинске будут вести 11 стационарных и 4 мобильных поста (Гидрометом рекомендовано 20 постов на территории города). Решается вопрос обновления транспортной системы города Челябинска, переходу автобусов на газомоторное топливо.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/boris-dubrovskiy-obratilsya-s-lichnoy-prosboy-k-dmitriyu-medvedevu