Доноры, отзовитесь!

Челябинская областная станция переливания крови в преддверии новогодних праздников особенно нуждается в донорах. Региональный банк крови необходимо пополнить, особенно - резус-отрицательными группами.

В период длительных каникул количество экстренных больных растет, и медицинские учреждения увеличивают заказ крови, отметила главный трансфузиолог областного минздрава Наталья Кисняшкина.

По ее словам, на сегодняшний день имеется острая потребность в донорах, имеющих II отрицательную и III положительную группы крови. Всех неравнодушных южноуральцев приглашают обратить внимание на ежедневно меняющийся донорский светофор.

Также на сайте можно узнать информацию по подготовке к донации и план мероприятий. При визите на станцию при себе необходимо иметь паспорт.

Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в праздничные дни кровь можно будет сдать третьего и четвертого января.

Третьего января 2019 года доноров будут ждать по адресам:

- Челябинск, улица Воровского, 68, ЧОСПК - с 8:00 до 12:00;

- Магнитогорск, у К. Маркса, 160 - с 8:15 до 12:00;

- Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4 - с 8:00 до 12:00;

- Миасс, проспект Автозаводцев, 36 - с 8:00 до 12:00;

- Сатка, улица Куйбышева, 15 - с 8:00 до 10:30;

- Южноуральск, улица Строителей, 21 - с 9:00 до 12:00;

- Копейск, улица Ленина, 48, дворец творчества детей и молодежи - с 9:00 до 12:00.

Четвертого января кровь можно будет сдать в Челябинске на Воровского, 68 - с 8:00 до 12:00.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-v-preddverii-novogo-goda-srochno-nuzhna-krov