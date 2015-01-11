Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.12.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда 26 декабря 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -26 град. С

• атмосферное давление 755 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81 %

• ветер нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП.

Без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Матросова 34-3,4п, К Маркса 6-2п, 22-8п, Иртяшская 15-2п С 9 до 12 час

Гайдара 17-1п С 9 час до окон.

Октябрьская 18 С 9 до 13 час

2 В сетях электро- снабжения: .

нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Матросова 34-3,4п, К Маркса 6-2п, 22-8п, Иртяшская 15-2п, Сверлова 47 С 9 до 12 час

Гайдара 17-1п С 9 час до окон.

Октябрьская 18 С 9 до 13 час

Вниманию родителей и учащихся!

В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия:

- с 1 по 7 классы включительно во всех школах округа.

Уважаемые родители!

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55.

Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба - адресовать вопросы об отмене занятий учащихся непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте).

Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru и на сайте администрации.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

С начала года на водоемах округа погибло 3 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 26 декабря 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, отдельные порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью минус 23-28º, в низинах до минус 33º, на западе минус 17-22º, днем минус 16-21º, на западе минус 9-14º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и выпадении осадков, ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах низких температур и температуры теплоносителя.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _191_ обращение граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38007/