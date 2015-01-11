Из-за морозов в Озёрске отменены занятия в школах

В Озерске в связи с низкой температурой воздуха сегодня, 26 декабря 2018 года, отменяются занятия c 1 по 7 класс.

Об этом сообщили в Управлении образования городской администрации.+

Занятия в учреждениях образования Кыштыма первой смены отменяются с 1 по 4 класс включительно.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 6.20 средняя температура наружного воздуха в городе составляла минус 25 градусов.

Добавим, из-за мороза сегодня дома остаются учащиеся первой смены 1-9 классов в Челябинске, 1-11 – в Магнитогорске.

https://dostup1.ru/society/Ob-otmene-zanyatiy-v-shkolah-Ozerska-26-dekabrya_112316.html

https://dostup1.ru/society/Vlasti-Kyshtyma-26-dekabrya-otmenili-zanyatiya-v-nachalnoy-shkole_112317.html