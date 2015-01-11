О движении транспорта в новогоднюю ночь

Сообщение о временном перекрытии движения транспортных средств в новогоднюю ночь.
Уважаемые жители Озерского городского округа!
В связи с проведением праздничного новогоднего фейерверка и ночной танцевальной программы, 01 января 2019, с 00.30 час. до 03.00 час,. будет временно перекрыто движение транспортных средств от перекрестка пр. Карла Маркса (в районе жилых домов № 4 и № 6) – ул. Дзержинского, 35-а до регулируемого пешеходного перехода к МУП «Торговый ряд» (пр. Карла Маркса, 1).
Объездные пути следования транспортных средств:
- б. Гайдара;
- ул. Матросова;
- ул. Монтажников.
Информация предоставлена УКСиБ.
Ключевые теги: новогодняя ночь, движение транспорта, пути объезда.
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