О движении транспорта в новогоднюю ночь

Сообщение о временном перекрытии движения транспортных средств в новогоднюю ночь.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с проведением праздничного новогоднего фейерверка и ночной танцевальной программы, 01 января 2019, с 00.30 час. до 03.00 час,. будет временно перекрыто движение транспортных средств от перекрестка пр. Карла Маркса (в районе жилых домов № 4 и № 6) – ул. Дзержинского, 35-а до регулируемого пешеходного перехода к МУП «Торговый ряд» (пр. Карла Маркса, 1).

Объездные пути следования транспортных средств:

- б. Гайдара;

- ул. Матросова;

- ул. Монтажников.

Информация предоставлена УКСиБ.