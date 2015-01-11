Открытие большого катка в Озёрске!

28 декабря состоится открытие большого катка на стадионе "Труд".
Приглашаем жителей Озерского городского округа посетить это праздничное мероприятие: начало в 18:00 часов.
Вы сможете покататься на коньках, принять участие в конкурсах.
Маленьким участникам будут вручены сладкие призы.
Информация предоставлена Управлением по ФКиС.
Ключевые теги: каток, стадион Труд, открытие, ПКиО.
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