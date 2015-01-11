В Челябинской области назвали самые главные имена 2018 года

В Челябинской области назвали самые популярные детские имена 2018-го года. Это Артем (755) и Виктория (604).

Так в уходящем году южноуральские мамы и папы называли своих новорожденных малышей чаще всего.

В пятерке наиболее популярных мужских имен этого года также Михаил (624), Александр (640), Максим (514) и Иван (480). Вани существенно укрепили свои позиции в рейтинге в последнем квартале 2018-го, то есть родители в Челябинской области особенно полюбили называть своих маленьких сыновей Ванечками в октябре, ноябре и декабре.

В ТОП-5 главных девичьих имен уходящего года на Южном Урале, помимо Виктории, вошли София, (558) Мария (535), Анна (512) и Анастасия (483), рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nazvali-samye-glavnye-imena-2018-goda