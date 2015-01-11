Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря

Завтра начнется досрочная выплата пенсий в проиндексированном размере тем, кто получает деньги на банковскую карту.

Снять пенсионные средства можно будет в банкомате. Дежурные отделения финансовых организаций будут работать и в праздничные дни. Если же пенсию приносит на дом почтальон, то выплата пройдет уже в первых числах января по графику работы вашего почтового отделения, уточнили в Пенсионном фонде.

С 1 января страховые пенсии возрастут на 7,05%. При этом прибавка у каждого получателя будет своя. Она зависит от размера пенсии. Чем больше получает пожилой человек, тем весомее будет и прибавка. У неработающих пенсионеров средний размер увеличения страховой части составит чуть больше одной тысячи рублей, а средняя пенсия подрастет до 15,4 тысячи, пояснили в профильном ведомстве «Российской газете».

У инвалидов и других категорий граждан, получающих ежемесячную денежную выплату, в феврале сумма пособия еще раз подрастет. Коэффициент индексации ЕДВ зависит от уровня инфляции в прошлом году. Ее итоги подведут только в середине января, и лишь после этого станет известен коэффициент, по которому сделают перерасчет. Поэтому точный размер прибавки определят в январе.

Добавим, что выплаты работающим пенсионерам останутся прежними. Для таких граждан перерасчет страховой пенсии произойдет в августе. С заявлением обращаться не нужно.

https://www.cheltv.ru/yanvarskie-pensii-nachnut-vyplachivat-s-28-dekabrya/