Жители Челябинской области приняли участие во Всероссийской акции «Узнай о своих долгах»

Накануне новогодних праздников судебные приставы Челябинской области открыли свои пункты на железнодорожных и пригородных, в торговых комплексах, МФЦ и крупных предприятиях региона. В рамках Всероссийской акции южноуральцы смогли узнать есть ли у них долги и своевременно их погасить.

26 декабря судебные приставы помогали узнать южноуральцам об имеющихся у них долгах по кредитам, неоплаченным штрафам или задолженностью за коммунальные услуги. Кроме того, они научили жителей региона пользоваться электронным сервисом ФССП России «Банк данных исполнительных производств». Именно в этой базе данных храниться вся информация об имеющихся исполнительных производствах. Только с начала 2018 года в стоп-лист судебных попали порядка 156 тысяч южноуральцев. 52750 человек в Челябинской области считаются «невыездными».

«Заглянуть в электронный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств» полезно каждому. Ведь наличие возбужденного в отношении человека исполнительного производства о взыскании денежных средств в размере 30-ти и более тысяч рублей – сигнал о том, что, вероятно, этот человек внесен в стоп-лист судебных приставов, и границу ему не пересечь», - сообщила исполняющая обязанности главного судебного приставать региона Юлия Третьякова.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskoy-akcii-uznay-o