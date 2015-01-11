Полицейский Дед Мороз побывал в гостях у воспитанников озерского Детского дома

В преддверии празднования Нового года уже по традиции подшефный озерский Детский дом посетил Полицейский Дед Мороз.

В роли Деда Мороза выступил председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин, а в роли Снегурочки лейтенант полиции Вероника Вавилова.

Новогодние персонажи вместе ребятами пели песни, играли в веселые игры и водили хоровод. Дети с удовольствием читали полицейскому Деду Морозу подготовленные стихи и делились самыми сокровенными мечтами.

Под конец праздника каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.