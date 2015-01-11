Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру

Специалисты не советуют приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, а также продукт, в состав которого входит пищевая добавка Е-239 (уротропин, запрещенный в РФ консервант). Кроме того, следует внимательно изучать этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, из которой изъята икра, дата изготовления и фасовки продукта. Маркировка жестяной банки должна содержать слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины

Опознать искусственную икру можно по внешнему виду: натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, в то время как оболочка искусственных икринок более жесткая. При погружении в горячую воду натуральная икра немного белеет и опускается на дно, а искусственная растворяется, окрашивая воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре минус 2-4 градуса в герметичной упаковке. После вскрытия продукт следует употребить в течение трех суток.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-rasskazal-kak-pravilno-vybrat-krasnuyu-ikru_112376.html