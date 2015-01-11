Ювелирных грабителей, за которыми охотились по всей России, задержали в Челябинске

В Челябинске перед судом предстанет банда грабителей. Они совершили девять налетов на ювелирные магазины в разных регионах России.

Ущерб – 20 миллионов рублей. Сейчас расследование в отношении злоумышленников завершено.

Оперативную работу вели южноуральские полицейские. Изучали видеозаписи с мест преступлений, опрашивали продавцов, охранников, свидетелей и очевидцев. В итоге возбудили 11 уголовных дел.

“По версии следствия, пятеро ранее судимых жителей Челябинской области создали банду для нападения на ювелирные магазины. Роли участников были четко распределены. В общей сложности им удалось совершить девять вооруженных нападений на магазины и ломбарды”, – сообщает Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сейчас все пятеро подозреваемых задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://www.cheltv.ru/yuvelirnyh-grabitelej-za-kotorymi-ohotilis-po-vsej-rossii-zaderzhali-v-chelyabinske/