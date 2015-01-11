С новым гриппом! Россиян после праздников могут атаковать грипп и ОРВИ

О подъеме заболеваемости гриппом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, вернувшиеся после новогодних каникул в страну россияне могут привезти новые штаммы вируса.
На данный момент о массовом характере заболевания говорить рано. Эпидпорог превышен лишь в одном субъекте РФ и всего на 12%. Тогда как при эпидемии рост составляет 200 %.
Все обнаруженные вирусы гриппа сейчас знакомые. Штаммы против них есть в вакцинах.
Однако успокаиваться нельзя, необходимо держать ситуацию на контроле.
https://www.cheltv.ru/s-novym-grippom-rossiyan-posle-prazdnikov-mogut-atakovat-gripp-i-orvi/
Ключевые теги: новогодние праздники, заболеваемость, Роспотребнадзор.
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