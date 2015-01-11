Первая афиша 2019 года!

Поздравляем наших подписчиков с Новым годом и предлагаем с помощью праздничной афиши разнообразить свои каникулы(с 1-го по 4-ое января)!

Озёрск

Все праздники:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

Каток на стадионе "Труд", прокат коньков!

1 января

02-00 Ледовый городок

Развлекательная программа и салют!

12-00 ЦРОФП «Гагарин», ПКиО

«Забег обещаний» - это бесплатный забег для всех, который проходит 1 января в 12:00 по местному времени по всей России! Бежим дистанцию 2019 м. Кто не хочет ограничиваться 2 км, может пробежать дополнительно и более длинную дистанцию. Один из атрибутов забега - это шапочка деда мороза, поэтому не забываем подготовить амуницию

3 января

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)

4 января

17-00 ДК «Строитель»

«Живи, танцуя» Бенефис Ирины Савки (6+)

18-00 ДК «Маяк»

Концерт «Новогодний шансон»

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)

Кыштым

Новогодняя афиша наших соседей!

Челябинск

Новогодняя афиша Челябинска!

2 января 12 и 15-00 дс «Юность»

Мистический, фантастический замысел ледового спектакля «Щелкунчик и повелитель тьмы» будет раскрыт через основные элементы: завораживающая классическая музыка П.И. Чайковского в современной обработке, новейшие спец-эффекты, оригинальные, яркие костюмы и маски актеров, а также видео-декорации, благодаря которым каждый зритель сможет ощутить себя частью происходящего. Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра.

3 января 14-00 Музейно-выставочный центр Государственного исторического музея Южного Урала

В новогодние и рождественские праздники Музейно-выставочный центр Государственного исторического музея Южного Урала приглашает семьи с детьми от 6 лет и всех желающих окунуться в волшебство пленочной фотографии!

Екатеринбург

Все праздники

Екатеринбург ЭКСПО (1,5+)

СуперЁлка в МВЦ «Екатеринбург Экспо» — это главная новогодняя ёлка Свердловской области! И самый большой на Урале парк развлечений для всей семьи!

2 января 16-30, 3 января 13-30 Дворец молодёжи, Ленина 1

Незабываемое новогоднее шоу от создателей «Фиксики»! Шутки, танцы, НОВОГОДНИЕ фиксипелки, а также НЕПРЕРЫВНЫЙ интерактив – музыкальные игры героев с залом как часть сюжета.

3 и 4 января Мультимедийный центр «Россия – моя история»

Новогодний киберфестиваль Pixelcon 2019 — игровой новогодний праздник со всей историей компьютерной индустрии, мастер-классами, турнирами, новогодними представлениями и, конечно, новогодней ёлкой и дедом морозом!

До 5-го января Музей «Об ЭТОМ», Крауля 8

Музей об ЭТОМ представляет необычное новогоднее событие ЕЛКА 18+. Добро пожаловать в Новогоднюю сказку, но только для взрослых.

До 7-го января Центр современной драматургии, Малышева 145

Когда-то все взрослые были детьми. И с нетерпением ждали новогодней елки, хороводов, подарков от Дедушки Мороза. Прошло время, и сейчас было бы нелепо скакать зайчиками вокруг хвойного деревца. Поэтому взрослых зрителей мы приглашаем не на «Ёлку», а на «Альтернативную Ёлку».

Александра Лебедева