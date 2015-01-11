Первая афиша 2019 года!

Поздравляем наших подписчиков с Новым годом и предлагаем с помощью праздничной афиши разнообразить свои каникулы(с 1-го по 4-ое января)!
Озёрск
Все праздники:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны
Каток на стадионе "Труд", прокат коньков!
1 января
02-00 Ледовый городок
Развлекательная программа и салют!
12-00 ЦРОФП «Гагарин», ПКиО
«Забег обещаний» - это бесплатный забег для всех, который проходит 1 января в 12:00 по местному времени по всей России! Бежим дистанцию 2019 м. Кто не хочет ограничиваться 2 км, может пробежать дополнительно и более длинную дистанцию. Один из атрибутов забега - это шапочка деда мороза, поэтому не забываем подготовить амуницию
3 января
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)
4 января
17-00 ДК «Строитель»
«Живи, танцуя» Бенефис Ирины Савки (6+)
18-00 ДК «Маяк»
Концерт «Новогодний шансон»
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)
Кыштым
Новогодняя афиша наших соседей!
Челябинск
Новогодняя афиша Челябинска!
2 января 12 и 15-00 дс «Юность»
Мистический, фантастический замысел ледового спектакля «Щелкунчик и повелитель тьмы» будет раскрыт через основные элементы: завораживающая классическая музыка П.И. Чайковского в современной обработке, новейшие спец-эффекты, оригинальные, яркие костюмы и маски актеров, а также видео-декорации, благодаря которым каждый зритель сможет ощутить себя частью происходящего. Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра.
3 января 14-00 Музейно-выставочный центр Государственного исторического музея Южного Урала
В новогодние и рождественские праздники Музейно-выставочный центр Государственного исторического музея Южного Урала приглашает семьи с детьми от 6 лет и всех желающих окунуться в волшебство пленочной фотографии!
Екатеринбург
Все праздники
Екатеринбург ЭКСПО (1,5+)
СуперЁлка в МВЦ «Екатеринбург Экспо» — это главная новогодняя ёлка Свердловской области! И самый большой на Урале парк развлечений для всей семьи!
2 января 16-30, 3 января 13-30 Дворец молодёжи, Ленина 1
Незабываемое новогоднее шоу от создателей «Фиксики»! Шутки, танцы, НОВОГОДНИЕ фиксипелки, а также НЕПРЕРЫВНЫЙ интерактив – музыкальные игры героев с залом как часть сюжета.
3 и 4 января Мультимедийный центр «Россия – моя история»
Новогодний киберфестиваль Pixelcon 2019 — игровой новогодний праздник со всей историей компьютерной индустрии, мастер-классами, турнирами, новогодними представлениями и, конечно, новогодней ёлкой и дедом морозом!
До 5-го января Музей «Об ЭТОМ», Крауля 8
Музей об ЭТОМ представляет необычное новогоднее событие ЕЛКА 18+. Добро пожаловать в Новогоднюю сказку, но только для взрослых.
До 7-го января Центр современной драматургии, Малышева 145
Когда-то все взрослые были детьми. И с нетерпением ждали новогодней елки, хороводов, подарков от Дедушки Мороза. Прошло время, и сейчас было бы нелепо скакать зайчиками вокруг хвойного деревца. Поэтому взрослых зрителей мы приглашаем не на «Ёлку», а на «Альтернативную Ёлку».
Александра Лебедева