Задача на эти праздники: выспаться…и как следует отдохнуть! «Взрослая» афиша!

До конца праздничных выходных всего ничего! Гуляем от всей души! "Взрослая"афиша с 5-го по 8-ое января!
Озёрск
Все праздники:
Каток на стадионе "Труд", прокат коньков и лыж!
5 января
17-00 ДК «Маяк»
Песни Татьяны и Сергея Никитиных хорошо знакомы миллионам россиян, которые не устают наслаждаться звуками любимых мелодий, исполняемых в кинофильмах «Ирония судьбы, или с легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты».
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)
6 января
12-00 ДК «Маяк»
«Навстречу Рождеству!» - концерт вокально-хоровых коллективов(0+)
16-00 ДК им.А.С.Пушкина
Игровая программа «Рождественские колядки» (16+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Полоумный Журден» - Мольериана (14+)
7 января
10-00 глк «Егоза»
Соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!
Приглашаются все желающие всех возрастов и уровня подготовки!
Старт с трассы "Верблюд"
13-00 стадион «Труд»
Хоккей! Хк «Маяк-Гранит» - «Звезда»(Чебаркуль)
16-00 ДК «Строитель»
Праздничная программа «Рождественские встречи» с участием команды Superstar! (16+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)
8 января
17-00 ДК им.А.С.Пушкина
Квест «Сказка под Рождество» (18+)
Челябинск
Общая афиша всех главных событий Челябинска
Все праздники:
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: Выставка «Новый Год на Южном Урале: к истории празднования».
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ: Мюзикл «Двенадцать месяцев»
6 января
12-00 ЦКПиО
Игра в лапту!
18-00 ЦКПиО
Большая Рождественская дискотека! Парк Гагарина предлагает своим посетителям уже полюбившийся формат катания на коньках - дискотека на льду!
Екатеринбург
Все праздники
Ельцин центр: выставка Бэнкси. С 1 января по 10 марта 2019 года в Свердловской Киностудии проведут выставку работ одного из самых известных в мире уличных художников Бэнкси. Она войдет в серию мультимедийных шоу «Ожившие полотна», популярную в городе.
До 8-го января Екатеринбург ЭКСПО
В этом году проект посвящен супер героям народных сказок. Только здесь вы встретитесь с супер героями, богатырями и любимыми сказочными персонажами.
5 января
17-00 Цирк
Продюсерский центр Гии Эрадзе «Королевский цирк» подготовил специально для жителей и гостей столицы Урала новый проект — Новогоднюю музыкальную цирковую сказку «Новогоднее путешествие в Лапландию»!
6 января
10-00 территория Преображенского парка.
Комбинированная эстафета «Зимний Akadem»
7 января
18-00 ЦК «Урал»
Оркестр «Уралбэнд» тоже приготовил для вас подарок: впервые коллектив покажет свою знаменитую «Шоу-программу» в полном формате! Вместе мы окунемся в детство и споём любимые Новогодние и Рождественские песни совместно с детским хором.
Александра Лебедева