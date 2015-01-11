Задача на эти праздники: выспаться…и как следует отдохнуть! «Взрослая» афиша!

До конца праздничных выходных всего ничего! Гуляем от всей души! "Взрослая"афиша с 5-го по 8-ое января!

Озёрск

Все праздники:

Каток на стадионе "Труд", прокат коньков и лыж!

5 января

17-00 ДК «Маяк»

Песни Татьяны и Сергея Никитиных хорошо знакомы миллионам россиян, которые не устают наслаждаться звуками любимых мелодий, исполняемых в кинофильмах «Ирония судьбы, или с легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты».

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)

6 января

12-00 ДК «Маяк»

«Навстречу Рождеству!» - концерт вокально-хоровых коллективов(0+)

16-00 ДК им.А.С.Пушкина

Игровая программа «Рождественские колядки» (16+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Полоумный Журден» - Мольериана (14+)

7 января

10-00 глк «Егоза»

Соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!

Приглашаются все желающие всех возрастов и уровня подготовки!

Старт с трассы "Верблюд"

13-00 стадион «Труд»

Хоккей! Хк «Маяк-Гранит» - «Звезда»(Чебаркуль)

16-00 ДК «Строитель»

Праздничная программа «Рождественские встречи» с участием команды Superstar! (16+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дуры мы, дуры» - новогодняя сказка для взрослых(16+)

8 января

17-00 ДК им.А.С.Пушкина

Квест «Сказка под Рождество» (18+)

Челябинск

Общая афиша всех главных событий Челябинска

Все праздники:

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: Выставка «Новый Год на Южном Урале: к истории празднования».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ: Мюзикл «Двенадцать месяцев»

6 января

12-00 ЦКПиО

Игра в лапту!

18-00 ЦКПиО

Большая Рождественская дискотека! Парк Гагарина предлагает своим посетителям уже полюбившийся формат катания на коньках - дискотека на льду!

Екатеринбург

Все праздники

Ельцин центр: выставка Бэнкси. С 1 января по 10 марта 2019 года в Свердловской Киностудии проведут выставку работ одного из самых известных в мире уличных художников Бэнкси. Она войдет в серию мультимедийных шоу «Ожившие полотна», популярную в городе.

До 8-го января Екатеринбург ЭКСПО

В этом году проект посвящен супер героям народных сказок. Только здесь вы встретитесь с супер героями, богатырями и любимыми сказочными персонажами.

5 января

17-00 Цирк

Продюсерский центр Гии Эрадзе «Королевский цирк» подготовил специально для жителей и гостей столицы Урала новый проект — Новогоднюю музыкальную цирковую сказку «Новогоднее путешествие в Лапландию»!

6 января

10-00 территория Преображенского парка.

Комбинированная эстафета «Зимний Akadem»

7 января

18-00 ЦК «Урал»

Оркестр «Уралбэнд» тоже приготовил для вас подарок: впервые коллектив покажет свою знаменитую «Шоу-программу» в полном формате! Вместе мы окунемся в детство и споём любимые Новогодние и Рождественские песни совместно с детским хором.

Александра Лебедева