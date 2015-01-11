На этой неделе россияне будут работать три дня

На текущей неделе россияне будут работать три дня – очередные длинные выходные наступят только в марте.

После новогодних каникул первый рабочий день выпадает на среду, 9 января. Таким образом, первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной.

Выходной в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен на 10 мая. Три дня подряд россияне будут отдыхать в марте – 8-10 числа, в связи с празднованием Международного женского дня.

https://dostup1.ru/society/Na-etoy-nedele-rossiyane-budut-rabotat-tri-dnya_112541.html