Дмитрий Медведев направит в помощь магнитогорцам почти 150 миллионов рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о выделении 147 млн рублей на приобретение квартир для жителей двух обрушившихся подъездов дома в Магнитогорске.

Контроль за быстрым переводом денег в регион возложен на вице-премьера Виталия Мутко. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

“Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители двух подъездов – №7 и №8 – это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем”, – сказал председатель правительства на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме в Магнитогорске.

Губернатор Борис Дубровский принял участие в совещании по видеосвязи. По его словам, граждане смогут выбрать новые квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. Также губернатор заметил, что новое жилье будет приобретаться “с неким плюсом”, поскольку площади новых квартир больше, чем были в пострадавшем доме.

https://www.cheltv.ru/283808-2/