В I квартале 2019 предприятия Южного Урала сократят 2 тыс. работников

В январе-марте 2019 года предприятия Челябинской области сократят почти 2,1 тыс. сотрудников.

Как следует из оперативной информации регионального управления по труду и занятости населения, 17 организаций уведомили о массовых увольнениях в I квартале 1 074 работников.

Вне рамок массовых увольнений, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата, еще 151 компания высвободит 1 014 сотрудников.

Кроме того, около 3 тыс. южноуральцев находятся на неполном рабочем времени, из них 1,4 тыс. – в ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

По данным аналитиков HeadHanter, в первые дни 2019 года (с 1 по 8 января включительно) свои резюме на сайте hh.ru опубликовали и обновили почти 8 тыс. челябинцев. Среди южноуральцев, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 54,2% резюме. Что касается возраста, то в 43% случаев это люди от 18 до 30 лет.

«Наши исследования показывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по b2b-продажам, а также на ИТ-специалистов, причем не только на программистов, но и на всех, кто связан с данной отраслью. Сейчас очень востребованы специалисты-"многостаночники", например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты», – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

https://dostup1.ru/economics/V-I-kvartale-2019-predpriyatiya-Yuzhnogo-Urala-sokratyat-2-tys-rabotnikov_112610.html