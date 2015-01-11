После взрыва в Магнитогорске в России могут пересмотреть строительные нормы

После взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске в России могут пересмотреть строительные нормы и правила.

«По результатам обследования здания и следствия будет проанализирована необходимость внесения изменений в стандарты и своды правил. Также будут рассмотрены дополнительные меры по контролю за сохранением эксплуатационных свойств», – цитирует РИА Новости источник в Минстрое РФ.+

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию 3 января, из-под завалов были извлечены тела 39 человек. В первые часы после трагедии были эвакуированы 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, спасли, разбирая завалы.

https://dostup1.ru/society/Posle-vzryva-v-Magnitogorske-v-Rossii-mogut-peresmotret-stroitelnye-normy_112593.html