Эпицентр взрыва дома в Магнитогорске находился внизу

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников считает, что при взрыве сработал эффект «карточного домика», эпицентр, вероятнее всего, располагался на втором или третьем этаже.

«Следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьёзными», — сообщил ТАСС Бердников.

При этом он подчеркнул, что рухнувший дом был панельным, крепким и далеко не старым зданием.

Глава города не назвал конкретную квартиру, в которой находился предполагаемый эпицентр, пишет URA.RU.

Ранее News.ru писал, что раненного при взрыве в доме на Карла Маркса в Магнитогорске 13-летнего подростка Сергея Гаврилова выписали из больницы. Врачи не опасаются за здоровье школьника, он останется на домашнем лечении ещё как минимум месяц, пока не снимут гипс с ноги. На данный момент в больницах остаются четверо пострадавших. Два человека — в магнитогорской клинике, один — в Челябинской областной больнице и один — на лечении в Москве.

https://news.ru/proisshestviya/epicentr-vzryva-v-magnitogorskom-dome-nahodilsya-vnizu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop/