Роспотребнадзор не будет запрещать школьникам приносить бутерброды из дома

В Роспотребнадзоре пояснили, что не будут запрещать школьникам приносить из дома еду – ранее СМИ сообщили, что такие ограничения будут введены после принятия нового постановления.

Родителям можно будет давать детям еду в школу, новые СанПиНы не допускают приготовление блюд для школьников из домашних продуктов. Новый документ также предусматривает введение цикличного меню, включение в него богатых витаминами и йодированной солью продуктов.+

Внедрение документа позволит «снизить риски здоровью, обусловленные пищевым фактором, а также повысить роль функции питания, сберегающей здоровье», отмечают в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-ne-budet-zapreschat-shkolnikam-prinosit-buterbrody-iz-doma_112642.html