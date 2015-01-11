Роспотребнадзор не будет запрещать школьникам приносить бутерброды из дома

В Роспотребнадзоре пояснили, что не будут запрещать школьникам приносить из дома еду – ранее СМИ сообщили, что такие ограничения будут введены после принятия нового постановления.
Родителям можно будет давать детям еду в школу, новые СанПиНы не допускают приготовление блюд для школьников из домашних продуктов. Новый документ также предусматривает введение цикличного меню, включение в него богатых витаминами и йодированной солью продуктов.+
Внедрение документа позволит «снизить риски здоровью, обусловленные пищевым фактором, а также повысить роль функции питания, сберегающей здоровье», отмечают в ведомстве.
https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-ne-budet-zapreschat-shkolnikam-prinosit-buterbrody-iz-doma_112642.html
Ключевые теги: Роспотребнадзор, обеды, школьники.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать