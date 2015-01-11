В Магнитке сносят подъезды, пострадавшие от взрыва

В Магнитогорске приступили к демонтажу седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв бытового газа.

Демонтаж подъездов накануне обсуждался в администрации города. В совещании принял участие министр строительства и ЖКХ Александр Якушев. +

Во время работ будет вестись постоянный мониторинг состояния несущих конструкций дома, после демонтажа будет проведено комплексное обследование. В планах властей – разделить дом на два отдельных здания.

Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение.+

Напомним, ЧП с обрушением жилого подъезда произошло 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. В этой связи по поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области пройдет повсеместная проверка газового оборудования в жилых домах.

https://dostup1.ru/society/V-Magnitke-snosyat-podezdy-postradavshie-ot-vzryva_112678.html