Магнитогорцам, потерявшим жилье после взрыва, помогут купить квартиру в любом городе России

Магнитогорцам, потерявшим жилье в результате взрыва и обрушения дома 31 декабря 2018 года, помогут выбрать жилье в любом городе России – документы для включения в реестр собственники утраченных квартир должны подать до 1 сентября 2019 года.

Документы принимают в городском управлении социальной защиты населения.

Напомним, единовременная выплата для приобретения нового жилья предусмотрена для 104 владельцев квартир в поврежденных взрывом подъездах дома по Карла Маркса, 164. Размер выплаты будет рассчитываться из стоимости квадратного метра, равной 31,7 тыс. рублей. На получение выплаты могут претендовать члены семьи граждан, которые утратили жилье в результате ЧС (супруг или супруга, их дети, родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, признанные членами семьи по решению суда).

Когда гражданин подберет себе подходящую квартиру и заключит с продавцом сделку, он должен представить в министерство социальных отношений области соответствующие документы до 15 декабря 2019 года, затем Минсоц перечислит продавцу квартиры деньги, пояснили в пресс-службе.

Напомним, ЧП с обрушением жилого подъезда произошло 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. В этой связи по поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области пройдет повсеместная проверка газового оборудования в жилых домах.

https://dostup1.ru/society/Magnitogortsam-poteryavshim-zhile-posle-vzryva-pomogut-kupit-kvartiru-v-lyubom-gorode-Rossii_112670.html