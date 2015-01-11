Поющие сердцем и душой: ученики и коллеги поздравили с юбилеем Валентину Петровну Анашкину

В воскресенье в Озерске прошёл большой праздничный концерт «Жизнь как песня», посвящённый 95-летию Валентины Петровны Анашкиной. Выдающийся мастер и педагог свою жизнь посвятила хоровому искусству, несколько десятков лет руководила образцовым детским хором ДК «Строитель».

Пять лет назад воспитанники Валентины Петровны также собрались в ДК «Строитель», чтобы поздравить любимого педагога с замечательным юбилеем, 90-летием. Вечер состоялся уникальный.

В минувшее воскресенье 13 января экс-участницы Образцового детского хорового коллектива ДК «Строитель» вновь вышли на сцену, где прошли их детство и юность, чтобы в день 95-летия подарить имениннице концертную программу «Жизнь как песня».

Одним из первых для поздравления на сцену поднялся глава округа Евгений Щербаков:

– От всей души поздравляю вас с этой замечательной юбилейной датой. Вы всю жизнь трудились на благо нашего города, стояли у истоков создания и дальнейшего развития хорового искусства в Озерске. Валентина Петровна, вы являетесь ярким лидером, который объединяет вокруг себя единомышленников и учеников. И сегодня мы видим полный зал озерчан, которые собрались для того, чтобы вас поздравить. Желаю вам здоровья, семейного тепла, чтобы сбывались все ваши начинания и устремления. Низкий поклон за ваш замечательный труд.

Начальник управления культуры Светлана Пивоварова вручила Валентине Анашкиной почётную грамоту за добросовестный, безупречный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие музыкальной культуры в Озерском городском округе. Также с юбилейной датой именинницу поздравили директор Культурно-досугового центра Виктор Кудревич и председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. С днём рождения Валентину Петровну поздравили ученики, ветераны – коллеги по хоровому искусству, дирижёры-хоровики.

В адрес Валентины Петровны прозвучало много тёплых слов. Все, кто близко знают эту необыкновенную женщину говорили о том, что она учила своих воспитанников познавать окружающий мир, направлять мысли на добрые дела, подчёркивала не только ценность музыки и хорового пения, но и человеческих отношений. На вопрос о том, в чём заключается секрет её долголетия, Валентина Петровна искренне ответила, что не знает, но призналась, что просто любит жизнь, любит своих девчонок и всех вокруг.

Справочно:

Следует отметить, что в Озерск Валентина Петровна Анашкина приехала в 1949 году, и он стал для неё второй малой Родиной. Детскому хору, с которым Валентина Петровна начала работать в Доме пионеров им. Гайдара, она отдавала всю душу. Расцвет творчества Валентины Анашкиной пришелся на 1970-1990 годы, когда она была дирижером детского хора во Дворце культуры «Строитель». Её коллектив одним из первых в городе получил звание «Образцовый». В течение многих лет хору присуждались первые места, дипломы первой степени, звания лауреатов. В те годы началась крепкая дружба между руководителем и учениками, которая длится более сорока лет.

Фото Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38116/