«Поправился на 17 кг»: УФСИН опровергло информацию об избиении экс-сенатора Цыбко

УФСИН России по Кировской области опровергло информацию об избиении экс-сенатора от Челябинской области Константина Цыбко – в ведомстве уверяют, что физическая сила и спецсредства к осужденному не применялись.

Напомним, адвокат Цыбко Анатолий Дмитриев заявил, что один из сотрудников колонии применил насилие к экс-сенатору, ударив его. После обследования у Цыбко был диагностирован разрыв кисты почки

В УФСИН сообщили, что в канун Нового года осужденному провели плановое медицинское обследование, УЗИ почек, его осмотрел уролог – повреждений внутренних органов выявлено не было. «На 24 декабря 2018 года вес осужденного составлял 77 кг, с момента окончания голодовки он прибавил в весе на 17 кг», – говорится в сообщении.

Отметим, что челябинца в кировской колонии несколько раз посещали местный омбудсмен, правозащитники.

«Таким образом, обвинения, распространяемые адвокатом Дмитриевым и опубликованные в СМИ, носят заведомо ложный характер. Информация надумана и направлена на дискредитацию сотрудников УФСИН России по Кировской области, дестабилизацию режима в исправительных учреждениях региона и создание негативного мнения об уголовно-исполнительной системы в целом», – заключили в ведомстве.

Напомним, бывший член Совета Федерации Константин Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

https://dostup1.ru/society/Popravilsya-na-17-kg-UFSIN-oproverglo-informatsiyu-ob-izbienii-ex-senatora-Tsybko_112728.html