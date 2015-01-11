Официальный комментарий Администрации округа о ДТП на проспекте Карла Маркса

В соответствии с информацией ГИБДД, причина аварии – превышение скорости. На участке дороги установлено два знака, ограничивающих скорость. И вряд ли можно ссылаться на скользкость, это зимние условия, на которые другие водители делают поправку. УАТ убирал и посыпал дорожное полотно и до нового года, и в новогодние каникулы.

По самой остановке: восстановлению не подлежит. После проверки страховой компании она будет демонтирована и заменена. Пока, естественно, на обычную. Сейчас вся информация будет направлена в страховую компанию, где страховал ответственность автовладелец. Администрация будет требовать полного возмещения ущерба.

Информация предоставлена пресс-службой Администрации Озёрского городского округа