Официальный комментарий Администрации округа о ДТП на проспекте Карла Маркса

В соответствии с информацией ГИБДД, причина аварии – превышение скорости. На участке дороги установлено два знака, ограничивающих скорость. И вряд ли можно ссылаться на скользкость, это зимние условия, на которые другие водители делают поправку. УАТ убирал и посыпал дорожное полотно и до нового года, и в новогодние каникулы.
По самой остановке: восстановлению не подлежит. После проверки страховой компании она будет демонтирована и заменена. Пока, естественно, на обычную. Сейчас вся информация будет направлена в страховую компанию, где страховал ответственность автовладелец. Администрация будет требовать полного возмещения ущерба.
Информация предоставлена пресс-службой Администрации Озёрского городского округа
Ключевые теги: Администрация ОГО, комментарий, ДТП, остановка.
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