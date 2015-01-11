199 из 226. Екатеринбург попал в список лучших городов мира по качеству проживания.

Портал Numbeo опубликовал список лучших городов мира по качеству проживания. В перечень попали пять российских городов, в частности Екатеринбург.
Жизнь в городах мира была исследована по нескольким критериям. Это покупательская способность населения и безопасность, здравоохранение и уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, эксперты сравнивали соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортную загруженность и климат.
Всего в списке оказалось 226 городов. Тройкой самых комфортных для жизни были признаны австралийская столица Канберра, города Эйндховен в Голландии и Роли в США.
Также в перечень вошли пять российских городов. Из них лучший результат показал Нижний Новгород. Он находится на 109 месте в мировом рейтинге.
За ним следуют Санкт-Петербург – 182 место и Москва – 191. Соседний Екатеринбург расположен на 199 месте. Пятый российский город, попавший в список – Новосибирск на 206-ом.
Самыми худшими для проживания городами эксперты признали город Дакку в Бангладеше, столицу Нигерии Лагос и Каракас в Венесуэле.
https://www.cheltv.ru/199-iz-226-ekaterinburg-popal-v-spisok-luchshih-gorodov-mira-po-kachestvu-prozhivaniya/
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