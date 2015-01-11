«Что? Где? Когда?» и Святки

Празднование Рождества Христова – не ограничивается одним днем. Целый период от Рождества до Крещения Господня празднуются Святые Дни (или Святки).

В один из таких дней с утра, как и полагается в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска состоялось Богослужение, а во второй половине дня взрослые и дети собрались в Духовно-просветительском центре «Первоцвет».

Их приветствовал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН:

«Мы с вами собрались здесь по замечательному поводу. Говорят в эти дни в народе жизнь кипит «веселая»: кто на кофейной гуще гадает, кто на картофельных очистках… А у нас, православных, традиции другие. И среди них, я думаю, будет и новая, заложенная в прошлом году, в эти дни собираться здесь, на нашей игре «Что? Где? Когда?». Во-первых, это интересно, во-вторых, это объединяет, а в-третьих, это полезно для ума и сердца».

И вновь в Духовно-просветительском центре закрутился волчок, зазвучали классические позывные знаменитой игры, и закипела битва умов. За игровыми столами в этот раз встретились две команды взрослых игроков.

В жюри были протоиерей Димитрий Шорин, иерей Кирилл Кудряшов, координатор центра «Первоцвет» Елена Шорина, вела игру Жанна Дубровская, организатором выступила преподаватель воскресной школы для взрослых Ксения Денисова, а проводить игру ей помогала Ольга Кораблёва.

Вопросы, в основном, затрагивали Рождественскую тематику, но и не только. В отдельных случаях требовалось вспомнить историю, традиции празднования Рождества Христова в других странах, а для ответа на некоторые вопросы нужно было подключать не только память, но и интеллект.

Многих порадовала не только музыкальная пауза, но и пауза чайная, когда можно было очень своевременно заморить червячка кружкой чаю с бутербродами.

Что же касается битвы интеллектов, то команду-победителя в этот день выявить не удалось, несмотря на дополнительную игру. Команды не уступили друг другу, хотя жюри делало все, чтобы выявить лидера. Но – нет. Пришлось призы делить поровну. А призами были – книги, как и в старые добрые времена, когда игра только начинала свой долгий путь на советском тогда еще ТВ.

Впрочем, болельщики тоже не ушли без призов. Им в качестве награды достались те знания, что прозвучали в ответах на вопросы.

А организаторам в качестве награды был вопрос: «Когда следующая игра?».

И она состоится.

Александр Волынцев