В Озерске бойцовская собака разорвала ногу мужчине

В Озерске мужчина отсудил у хозяйки бойцовской собаки более 100 тыс. рублей – в мае 2018 года животное набросилось на истца, буквально разорвав ему ногу.

По словам пострадавшего, женщина выгуливала собаку без намордника. «Животное зубами разорвало мужчине джинсы, вцепившись в ногу клыками, не реагировало на команды хозяйки. В больнице мужчине делали болезненные перевязки, он пережил операцию по пересадке кожи с бедра на поврежденное место, до установления того, привита ли собака, ему проводили антирабическую вакцинацию. В настоящее время истец испытывает страх перед собаками», – говорится в сообщении суда.

Мужчина просил взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 400 тыс. рублей и еще около 25 тыс. – за юридические услуги, госпошлину, материальный ущерб.

Хозяйка собаки согласилась с требованиями истца частично, посчитав, что сумма компенсации явно завышена. Суд с ней согласился и удовлетворил исковые требования частично – в пользу горожанина взыскано 100 тыс. рублей; медицинские и юридические расходы пострадавшего также оплатит ответчица.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-boytsovskaya-sobaka-razorvala-muzhchine-nogu_112774.html