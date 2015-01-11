Авиаперевозчик объяснил исчезновение рейса из Челябинска в Екатеринбург

Компания «Ижавиа» не планирует сворачивать систему транзитных перевозок, куда входил авиарейс из Челябинска в Екатеринбург: полёты приостановлены на время «работы над недочётами».

Ранее пассажиры заметили, что из расписаний аэропортов Челябинска и Екатеринбурга исчезли рейсы авиаперевозчика.

Напомним, ранее челябинский аэропорт анонсировал субсидированные рейсы в десять городов: челябинцы смогут по фиксированной цене летать в Казань, Самару, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сургут, Новый Уренгой и Нарьян-Мар.

http://www.chel.aif.ru/society/aviaperevozchik_obyasnil_ischeznovenie_reysa_iz_chelyabinska_v_ekaterinburg