На Южном Урале зафиксированы случаи заболевания «свиным» гриппом

В Челябинской области зафиксированы случаи заболевания «свиным» гриппом.
По информации регионального Роспотребнадзора, с 7 по 13 января острые респираторные инфекции выявлены почти у 18,9 тыс. южноуральцев.
«Это выше уровня предыдущей недели в 2,3 раза. После новогодних каникул отмечается традиционный значительный прирост заболеваемости», – говорится в сообщении.
В нем уточняется, что уровень заболеваемости сохраняется ниже порогового на 7,7% по всем возрастным группам.
«Заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе пандемического А (H1N1), парагриппа, адено- и риновирусов», – уточнили в Роспотребнадзоре.
Свиной грипп – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа А(H1N1). Он передается воздушно-капельным путем. Особенностью вируса является высокий уровень смертности среди людей трудоспособного возраста, беременных и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Специалисты обращают внимание жителей области на необходимость соблюдения мер профилактики заражения гриппом и ОРВИ. Также они рекомендуют организовать в школах так называемые утренние фильтры – отстранять от занятий детей с признаками заболевания.
https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-zafixirovany-sluchai-zabolevaniya-svinym-grippom_112789.html
Ключевые теги: Челябинская область, свиной грипп, здоровье.
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