Миг и противник не пролетит! Учения истребителей прошли на Урале

На Урале прошли учения с участием сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Стремительные машины приписаны к истребительному авиационному полку Центрального военного округа.
Учения проходили на сверхзвуковых скоростях в нижних слоях атмосферы.
«В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолётов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 тыс. метров имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России для сбора данных», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
Отмечается, что для перехвата условного противника были подняты два экипажа МиГ-31БМ. Экипажи действовали на сверхзвуковых скоростях более 2800 км/ч, на высоте 18 тысяч метров.
Причем лётчикам необходимо было обнаружить условного нарушителя самостоятельно, без использования наземных средств противовоздушной обороны.
Истребителям удалось найти и захватить условного противника. После обнаружения они произвели имитационный пуск ракет дальнего радиуса действия по условной цели.
В учениях задействовали шесть экипажей МиГ-31.
https://www.cheltv.ru/mig-i-protivnik-ne-proletit-ucheniya-istrebitelej-proshli-na-urale/
Ключевые теги: военные учения, Урал, МиГ-31БМ.
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