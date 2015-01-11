Миг и противник не пролетит! Учения истребителей прошли на Урале

На Урале прошли учения с участием сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Стремительные машины приписаны к истребительному авиационному полку Центрального военного округа.

Учения проходили на сверхзвуковых скоростях в нижних слоях атмосферы.

«В роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолётов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 тыс. метров имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России для сбора данных», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Отмечается, что для перехвата условного противника были подняты два экипажа МиГ-31БМ. Экипажи действовали на сверхзвуковых скоростях более 2800 км/ч, на высоте 18 тысяч метров.

Причем лётчикам необходимо было обнаружить условного нарушителя самостоятельно, без использования наземных средств противовоздушной обороны.

Истребителям удалось найти и захватить условного противника. После обнаружения они произвели имитационный пуск ракет дальнего радиуса действия по условной цели.

В учениях задействовали шесть экипажей МиГ-31.

https://www.cheltv.ru/mig-i-protivnik-ne-proletit-ucheniya-istrebitelej-proshli-na-urale/