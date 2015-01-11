На Южном Урале переезжают все 54 энергосбытовых офиса «Челябэнерго»

МРСК Урала сообщает об изменениях в обслуживании для клиентов Челябинской области – они связаны с необходимостью качественного выполнения функции гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП).

Так, до конца января 2019 года для потребителей «МРСК Урала» начнет работать отдельный сайт по энергосбытовой деятельности. Новый интернет-ресурс позволит более оперативно получать ответы на вопросы по сбытовой деятельности компании, а также позволит усовершенствовать работу по сбору показаний приборов учета и дальнейшего формирования собственной полноценной клиентской базы, работа которой не будет зависеть от действий ПАО «Челябэнергосбыт».

С 21 января 2019 года все 54 энергосбытовых офиса филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на территории региона сменят свое местоположение. «Специалисты энергокомпании будут вести прием населения и юридических лиц по новым адресам. Прием потребителей по вопросам начисления и расчетов с ОАО "МРСК Урала" по старым адресам больше осуществляться не будет», – сообщает компания.

Новые адреса можно узнать на официальном сайте ОАО «МРСК Урала», пройдя по ссылке: «Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябэнергосбыт/Центры обслуживания», или по федеральному номеру 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный).

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-pereezzhayut-vse-54-energosbytovyh-ofisa-Chelyabenergo_112834.html