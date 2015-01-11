Юбилей Челябинской области: 85 лет истории, судеб, подвигов и достижений

Сегодня Челябинская область празднует свой юбилей. История региона берет свое начало много веков назад. Однако в том виде, в котором Челябинская область существует сейчас, она была образована 85 лет назад, когда Уральскую область разделили на Челябинскую, Свердловскую и Обско-Иртышскую.

17 января 1934 года рождения. Как и у каждого человека, у Челябинской области есть свидетельство о рождении. Им стало постановление ВЦИК “О разделении Уральской области” – исторический документ хранится в Госархиве.

“Учитывая ходатайство советских хозяйственных общественных организаций, разделить Уральскую область на три области: Свердловскую (с центром в городе Свердловске), Челябинскую (с центром в городе Челябинске) и Обско-Иртышскую область с центром в городе Тюмени”, – говорит Галина Кибиткина, главный археограф Госархива Челябинской области.

Но истории не бывает без биографий. Сотни тысяч папок на полках архива – все это человеческие судьбы. Здесь почти каждый южноуралец сможет восстановить генеалогическое древо, историю жизни своих предков: когда родились, женились и умерли. Деды, прадеды и прапрадеды – вплоть до восьмого колена. Справку о посмертной реабилитации отца, как и подробности его расстрела, Людмила Рындина отыскала с трудом. Кузьма Рындин, как сейчас бы сказали, был одним из отцов-основателей области.

“Он был самым первым секретарем Челябинского обкома партии. Он был назначен лично Сталиным. За четыре года он область очень сильно поднял”, – делится Людмила Рындина, внучка первого главы Челябинской области.

Вот член ЦК Рындин в компании с Орджоникидзе открывает ЧТЗ. Спустя два-три года область производит тракторов в семь раз больше, чем вся Германия, и становится одним из лидеров по стали и чугуну. В это же время на полную мощность выходит ММК – и сегодня он один из крупнейших металлургических комплексов. Еще до войны Челябинская область становится крупнейшим промышленным регионом. А во время Великой Отечественной – местом, где ковалась Победа. Заводы поставляли на фронт снаряды, патроны, легендарные танки. Как и раньше, регион находится на пересечении крупный транспортных артерий.

Вот уж действительно уникальное расположение: Челябинская область находится на границе Европы и Азии, Урала и Сибири. Мало кто в мире может похвастать тем, что живет и работает сразу на двух континентах. А на Южном Урале можно путешествовать из одной части света в другую хоть по нескольку раз на дню.

Магнитогорск – один из самых больших городов на планете, который находится и в Европе, и в Азии. И хотя перейти отсюда туда по мосту можно всего за несколько минут, магнитогорцы через границу не ходят, а бегают. Забег “Азия – Европа” ежегодно собирает более пяти тысяч человек. Директор исторического музея исколесил полмира, но Челябинскую область называет несравненной.

“Именно здесь у нас, на Урале, есть все красоты, за которыми по отдельности нужно выезжать куда-то там в горы. У нас есть полупустыни, у нас есть степи, и это все на нашей небольшой территории”, – отмечать Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея Южного Урала.

Выставка в оперном – это уже история в лицах. Вот люди встречают парад в 70-х, а вот хрупкая женщина – между мощных тракторов. Красота тоже бывает разной. Однако то, что в Челябинске есть такой театр – оперы и балета – само по себе уникально. Не каждый миллионник может позволить себе позволить такой театр. Большой – в прямом и переносном смысле этого слова.

Челябинская область – это и создатель атомной бомбы Игорь Курчатов, и маршал Борис Шапошников, и ученый Александр Чижевский, и ансамбль “Ариэль”, а также звезды мирового хоккея Евгений Малкин, Евгений Кузнецов. Сотни выдающихся людей и десятки достижений за 85 лет. Но это только начало.

https://www.cheltv.ru/yubilej-chelyabinskoj-oblasti-85-let-istorii-sudeb-podvigov-i-dostizhenij/