Таганай стал лучшим селфи-маршрутом в Челябинской области

По итогам конкурса лучшим селфи-маршрутом на Южном Урале стал национальный парк «Таганай». Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития туризма в Челябинской области.

Конкурс приурочен к 85-летию Челябинской области. Её организатором выступил Центр развития туризма Челябинской области. В соревновании приняли участие 19 человек. Правила конкурса заключались в том, чтобы сделать 7-10 селфи в пределах города или муниципального района. Фото с несколькими предложениями описания участники должны были выложить на своей странице Вконтакте с хэштегом #Love_South_Ural. Участники конкурса выложили 23 селфи-маршрута по Челябинску, Чебаркулю, Кыштыму, Миассу, Сатке, Троицку, Усть-Катаву, Пласту и национальному парку «Таганай».

Победителей определяли специалисты ЦРТ, писатель и автор проекта «Ураловед» Павел Распопов, главный редактор информагентства «Хорошие новости» Александр Олексюк и ведущий паблика «Таинственный Урал» Андрей Любушкин. Судьи оценивали оригинальность маршрута, его логичность и целостность, обращали внимание на качество фото и наличие описаний объектов, а также на общее впечатление от маршрута.

Единственной 100-бальной работой стал активный маршрут «На Таганай за 24 часа» Егора Азарова. Второе место получил краеведческий маршрут от экскурсоводов Аркадия и Ольги Шохиных «Тусим в Симе». Селфи-тур Евгения Комольцева по арт-объектам из сена в Пластовском районе занял третье место. Помимо этого, жури отметили несколько работ в отдельных номинациях. Отдельный спецприз вручат 8-летнему Саше Медведеву как самому маленькому участнику. Он вместе с мамой сделал селфи-маршрут по Копейску.

Наградят участников на следующей неделе в областном Центре развития туризма. Им вручат сертификаты в магазин товаров для туризма и активного отдыха и другие подарки.

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