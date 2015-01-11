Ансамбль танца «Зарево» получил звание «Гранд Призера»

С 17-го по 20-ое января в Тюмени проходил Международный конкурс-фестиваль "Сибирь зажигает звезды".

Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области муниципальный ансамбль танца "Зарево" представил четыре номера из репертуара ансамбля. По итогам конкурса было присвоено звание Гранд призера. Так же в фестивале участвовал ансамбль «Каблучок», который получил звание Лауреата I степени!!

Поздравляем всех участников творческих коллективов, желаем им дальнейших побед и успехов!