Ансамбль танца «Зарево» получил звание «Гранд Призера»

С 17-го по 20-ое января в Тюмени проходил Международный конкурс-фестиваль "Сибирь зажигает звезды".
Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области муниципальный ансамбль танца "Зарево" представил четыре номера из репертуара ансамбля. По итогам конкурса было присвоено звание Гранд призера. Так же в фестивале участвовал ансамбль «Каблучок», который получил звание Лауреата I степени!!
Поздравляем всех участников творческих коллективов, желаем им дальнейших побед и успехов!
Ключевые теги: Зарево, Каблучок, достижения, Тюмень, ДК Маяк.
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