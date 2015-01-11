«Фортум» требует с озёрского ММПКХ 99,5 миллиона рублей

ПАО «Фортум» требует с Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства в Озерске 99,5 млн рублей за поставленный теплоноситель.

Иск связан с задолженностью предприятия за май, июнь, июль, сентябрь 2018 года в 95,097 млн рублей и требования пени в 4,427 млн рублей. В качестве третьих лиц в дело привлечены ФГУП «ПО «Маяк» и «Челябинвестбанк». Отметим, практика расчетов МУМПКХ с «Фортумом» исключительно через суд существует уже несколько лет. Так, в 2018 году поставщик тепла требовал взыскать с МУПа 97 млн рублей за поставленное в зимний период тепло. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Между «Фортумом», ФГУП «ПО «Маяк», МУМПКХ и «Челябинвестбанк» в 2016 году было заключено соглашение о расщеплении платежей. В соответствии с ним информация о состоянии счетов МУМПКХ предоставляется «Фортуму» и «Маяку».

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