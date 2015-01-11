Предпенсионерам – льготы: основные изменения в налоговом законодательстве на 2019 год

Изменение и повышение налогов в 2019 году – тема, которая волнует не только предпринимателей-налогоплательщиков, но и простых граждан из числа наиболее ответственных. Кто в этом году может расслабиться и спать спокойно – в экспресс-обзоре.

Первое и самое главное изменение в налоговом законодательстве, которое коснулось всех и каждого, это повышение ставки НДС на 2 процентных пункта. С 1 января 2019 размер налогообложения по НДС составляет 20%. Новая ставка должна указываться на кассовых чеках, повышение заложено и в коммунальные платежи, повышение которых в 2019 году произойдет дважды – чиновники объяснили это необходимостью синхронизировать налоговые и коммунальные изменения.

Кроме НДС, изменения 2019 года коснулись налога на доходы физических лиц – НДФЛ. Разговоры о необходимости повысить ставку этого налога хотя бы до 15%, а также о введении прогрессивных ставок циркулируют в недрах министерств и ведомств с завидным постоянством. Но пока все подобные инициативы отклоняются. В 2019 году ставка сохранится на уровне 13%. Однако совсем без нововведений в части НДФЛ все же не обошлось. Расскажем о тех, которые касаются большинства граждан.

Так, в 2019 году введены новые формы справки 2-НДФЛ и декларации 3-НДФЛ, которая существенно упрощена по сравнению с предыдущей формой. В частности, бланк состоит из 13 страниц вместо 20, изменен состав листов, включающих расчет различных доходов и налоговых вычетов, а вместо буквенного обозначения таких листов введена нумерация приложений. Всего новая декларация включает 2 раздела и 8 приложений.

Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию которым отложен. В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ были внесены корректировки, предусматривающие сохранение налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, до 2019 года предоставлявшихся пенсионерам. Льготы сохранили для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года.

Обратите внимание: для подтверждения права на налоговую льготу ИФНС следует обращаться в территориальные подразделения Пенсионного фонда.

Собственникам квартир и автомобилей предоставили новую льготу по НДФЛ. С 1 января 2019 года доходы от продажи жилых помещений и автомобилей, используемых в предпринимательстве, освободили от НДФЛ. Напомним, Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы от продажи недвижимости после 5 лет владения и доходы от продажи иного имущества после 3 лет владения. Однако до 2019 года эта льгота не касалась доходов от продажи имущества, используемого физлицом в предпринимательской деятельности. Например, использование квартиры, помещения или автомобиля в бизнесе обязывало собственника платить НДФЛ при продаже при любом сроке владения.

С 2019 года указанное ограничение на льготу не распространяется на продажу жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или долей в них, а также транспортных средств. То есть использование перечисленного имущества в бизнесе с 2019 года не лишает собственника права на освобождение от НДФЛ доходов от его продажи.

Нерезидентов РФ также освободили от НДФЛ при продаже имущества после минимального срока владения. С 1 января 2019 года нерезиденты РФ перестанут платить НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности более 3 и 5 лет – то есть минимального срока владения. Если же имущество продано ранее предельного срока, то доход от его продажи облагается НДФЛ как для нерезидентов (ставка для них составляет 30%), так и для резидентов РФ (с них удерживается 13%).

Меценатам и благотворителям разрешили разрешили уменьшать НДФЛ на социальный вычет. Речь идет о компаниях и гражданах, оказавших финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры. Сумма социального вычета для таких лиц может составить до 30% от общей суммы доходов. Напомним, для остальных пожертвований вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% от суммы дохода налогоплательщика.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

«С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные изменения относительно порядка перерасчета земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога. Например, это может быть налог на дачный участок за 2017 год. Теперь, вне зависимости от оснований, перерасчет делать не будут, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога за данный период. Это изменение в налогообложении направлено на защиту законных интересов добросовестных плательщиков», – сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина.

Кроме того, для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет. Он уменьшает базу на величину кадастровой стоимости 6-ти соток в отношении одного земельного участка.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста и многодетные семьи, у которых есть легковой автомобиль с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил, будут платить налог по льготной ставке уже в 2019 году за налоговый период 2018 года. «Таким образом, каждый пенсионер и многодетная семья будут платить по одному рублю за лошадиную силу в отношении одного легкового автомобиля», – пояснила Татьяна Полохина.

КРОМЕ ТОГО:

- Отменена госпошлина за выдачу утраченных документов в связи с чрезвычайной ситуацией, причем освобождение распространяется на любые документы, тогда как до 1 января 2019 года пошлину не надо было платить только при утрате паспорта гражданина России. Новые поправки распространяют льготу, в том числе, на свидетельства о браке и о рождении, водительские права, а также на свидетельства о регистрации транспортных средств и прочие документы.

- С января 2019 года граждане могут заплатить имущественные налоги – земельный, транспортный и собственно на имущество – заранее и единым налоговым платежом. Налоговый орган по месту учета налогоплательщика самостоятельно распределит и зачтет полученные денежные средства.

- С 2019 года платить налоги и страховые взносы, можно не только через банки и почту, но и через многофункциональные центры (МФЦ).

https://dostup1.ru/finance/Predpensioneram--lgoty-osnovnye-izmeneniya-v-nalogovom-zakonodatelstve-na-2019-god_112977.html