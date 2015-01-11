Несгораемая сумма. У россиян могут появиться специальные счета, на которые не смогут наложить арест приставы

Граждане России получат возможность создавать специальные социальные счета, на которые не смогут в случае необходимости наложить арест судебные приставы. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

На эти счета планируется переводить средства, которые указаны в перечне доходов, прописанных в статье 101 закона об исполнительном производстве. На них не может быть обращено взыскание. Это, например, пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, социальные выплаты и пособия, средства материнского капитала, командировочные.

Но сейчас эти выплаты зачисляются на обычные банковские счета, с которых в процессе исполнения судебных решений у должников могут изымать деньги.

Оспорить списание приставами «социальных денег» можно, но сложно. Гражданин, у которого списали такие деньги, должен пойти в суд, который может растянуться на долгие месяцы, если не на годы. Кроме того, в суд надо принести огромное количество справок, что тоже не гарантирует успеха.

«Должник обязан платить по долгам, но Российская Федерация — социальное государство. Поэтому мы не вправе оставлять человека, даже попавшего в сложную долговую ситуацию, без средств к существованию», — комментирует законопроект первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

В законопроекте сказано, что банкам запретят исполнять исполнительный документ или постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню доходов из статьи 101.

Кроме того, для банков тоже предусмотрены санкции за совершение ими операций по спецсчетам, проведение которых не допускается законом. В таком случае штрафы составят до 1 млн рублей.

Обслуживаться социальные счета будут так же, как и обычные. Но деньги с них станут выдавать исключительно по распоряжению владельца или в оговорённых в законе случаях по распоряжению отправителя платежа.

В случае если должника признают банкротом, то деньги на этом социальном счету не будут включаться в конкурсную массу. А значит, средства, полученные на социальную помощь, не уйдут из семьи.

Идея законопроекта была прохладно встречена банковским сообществом, велись долгие сложные консультации. В результате выработана конструкция, которая сегодня представлена во втором чтении.

«Теперь жёстко записывается обязанность банков в том случае, если подлежат списанию средства должника, обязательно проверять источник этих средств и не допускать списания тех денег, которые списанию не подлежат. При перечислении денег, не подлежащих списанию, плательщик обязан указывать код средств, который маркирует их, обозначает, что они ни при каких обстоятельствах не подлежат списанию», — объяснил депутат Андрей Исаев.

https://www.cheltv.ru/nesgoraemaya-summa-u-rossiyan-mogut-poyavitsya-spetsialnye-scheta-na-kotorye-ne-smogut-nalozhit-arest-pristavy/