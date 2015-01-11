Внимание! ГИБДД ищет очевидцев ДТП!

В 19:11ч. 15.01.2019 г. на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Семенова в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с а/м ВАЗ 21093, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 08:10ч. до 17:15ч. 17.01.2019 г. на ш. Озерское (КПП №1) в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Опель Мерива, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В 15:45ч. 19.01.2019 г. на ш. Озерское, 3 км. в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с а/м КИА Рио, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск