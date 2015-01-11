С 25 января начинается Турнир по хоккею на валенках среди школьных команд

С 25 января начинается Турнир по хоккею на валенках среди обучающихся 9-11 классов (I группа), 6-8 классов (II группа) общеобразовательных организаций Озерского городского округа. Турнир будет проходить на двух хоккейных кортах школы №25 и школы №33. Первая группа ( 9-11 классы) - школа №25 (ул. Матросова,12). Вторая группа (6-8 классы) - школа № 33 (ул. Матросова,49.). Начало игр согласно расписаниям. Управление образования администрации приглашаем всех жителей города поддержать участников турнира!

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