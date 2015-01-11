В челябинском аэропорту установят радиолокатор нового поколения

В аэропорту Челябинска появится модернизированный радиолокатор нового поколения – оборудование поставят в сентябре 2019 года в рамках реконструкции воздушной гавани к саммитам ШОС и БРИКС.

Новый радиолокатор, разработанный АО «ЧРЗ Полет», оснащен параболической антенной, не имеющей аналогов в мире. Отличительная черта устройства – возможность работы по двум каналам: первичному, для обнаружения летательного аппарата, и вторичному, для получения дополнительной информации самолета (бортовой номер, высота полета, остаток топлива). За счет этого локатор более экономически эффективен и надежен в эксплуатации.

Радиолокатор позволит на большем расстоянии обнаруживать, обеспечивать связь и сопровождать воздушные суда. Оборудование обладает улучшенными характеристиками, превышающими нормативные параметры по сроку эксплуатации, дальности и высоте обнаружения воздушных судов.

https://dostup1.ru/society/V-chelyabinskom-aeroportu-ustanovyat-radiolokator-novogo-pokoleniya_113104.html